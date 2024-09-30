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Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edirne'de etkili olan sağanak yağışlar, sıcaklıkları düşürürken bazı binaların zemin katlarını su basmasına neden oldu. Yaklaşık 15 kg yağış düştü ve 30 derecelere ulaşan sıcaklıklar yarı yarıya düştü.

Yağışlı hava sistemine giren Edirne'de sağanak 30 dereceleri bulan sıcaklıkların düşmesine neden oldu.

Dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanağın etkisine giren kentte yağış yer yer sabaha dek sürdü.

Kentte 24 saatlik dilimde metrekareye 15 kilogram yağış düştü.

Yağışın yarına kadar etkisinin sürmesi bekleniyor.

Sağanak sıcaklıkları da düşürdü. 30 derecelerde seyreden sıcaklık ise sağanağın ardından bazı saatlerde neredeyse yarı yarıya düştü. Bugün hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yağış sonrası bazı binaların zemin katlarını su bastı

Bir apartmanın zemin katında kahvehane işleten Recep Sürer, yaklaşık bir metreyi bulan su nedeniyle sabah iş yerine giremedi.

Sürer, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yaşanan şiddetli yağış nedeniyle iş yerini su bastığını söyledi.

Sabah yaklaşık bir metreyi bulan su nedeniyle iş yerine giremediğini anlatan Sürer, "Sabah geldim iş yerime giremedim su nedeniyle. Yetkilileri bekliyorum suyun tahliyesi için. Şimdi bu iş yerinin temizliği var, dezenfektesi var. Bunların da bana bir bedeli oluyor. Ticari kaybım epey fazla. Bir an önce dükkanı açsam da müşteri kaybım olmasa." dedi.

Sürer, rögar borusundaki tıkanıklık nedeniyle yağmur ve kanalizasyon sularının iş yerine taştığını söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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