Edirne'de Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç trafiği yavaşladı, yayalar ise korunmak için dükkan tentelerinin altında bekledi. Sağanak, perşembe gününe kadar devam edecek.

Edirne'de sağanak etkisini gösteriyor.

Kentte öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak, araç trafiğinin de yavaşlamasına neden oldu. Yayalar ise sağanağın etkisinden korunmak amacıyla dükkan tentelerinin altında, duraklarda, iş merkezlerinin içerisinde bekledi.

Hava sıcaklığının 10 derece, nemin ise yüzde 85 olarak ölçüldüğü Edirne'de, sağanağın perşembe gününe dek etkili olması bekleniyor.