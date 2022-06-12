Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor - Haberler

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel
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Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış dün sabah saatlerinde Uzunköprü'de etkili oldu.
Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor
EDİRNE - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış dün sabah saatlerinde Uzunköprü'de etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. AFAD'dan "Ülkemizde devam eden meteorolojik nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı merkezini arayınız" uyarısı yapıldı.
İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel