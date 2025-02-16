Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız
AK Partili Sarıçam kendini böyle savundu: Espri maksadından saptırıldı

Skandal sözlerin ardından AK Partili vekil özür diledi
Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt: Türk siyasetinin Ziya'sı...

Özel'in "kavga" iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt

Edirne'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Edirne'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Yer yer su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Kentte salı ve çarşamba günleri ise kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.