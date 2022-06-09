Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Haberler

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Edirne'de sağanak yağış etkili oldu Edirne'de etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ve sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne'de sağanak yağış etkili oldu EDİRNE - Edirne'de etkisini sürdüren sağanak yağmur vatandaşlar ve sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne'de sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, dışarıda olan vatandaşları olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar umursamazken, bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel Edirne Güncel Haberler

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