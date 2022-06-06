Edirne'de sağanak yağış - Haberler

Edirne'de sağanak yağış Edirne'de sağanak yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Edirne'de sağanak yağış EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp şemsiyeleriyle dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalansa da yağışların bereket olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel Edirne Güncel Haberler

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