Edirne'de sağanak yağış - Haberler

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Edirne'de sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Güncel
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Edirne'de sağanak yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Edirne'de sağanak yağış

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp şemsiyeleriyle dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtuldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalansa da yağışların bereket olduğunu söyledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Edirne Güncel Haberler

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