Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyeler kullanırken, polis ekipleri de trafikte dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.
Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.