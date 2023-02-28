Edirne'de sağanak etkili oluyor Güncel Haberler Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Son dönemde kuraklığın etkili olduğu kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi. Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla gece yarısına kadar devam edeceği öngörülüyor. Kaynak: AA / Güncel Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de sağanak etkili oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.