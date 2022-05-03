Edirne'de sağanak etkili oluyor
AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar sağanaktan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bu gece yarısına kadar aralıklarla sürecek yağışın yarın etkisini kaybedeceğini belirtti.
AA / Gökhan Balcı - Güncel