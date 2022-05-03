Edirne'de sağanak etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de sağanak etkili oluyor

AA - Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar sağanaktan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bu gece yarısına kadar aralıklarla sürecek yağışın yarın etkisini kaybedeceğini belirtti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title