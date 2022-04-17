Sağanak etkili oluyor
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırarak devam ediyor.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırarak devam ediyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçülen kentte sağanak nedeniyle insanlar zor anlar yaşadı.
Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise bu gece şiddetli sağanak şeklinde görülecek yağışın yarında aralıklarla devam edeceğini belirtti.