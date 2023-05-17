Edirne'de sağanak etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı Göle dönen caddelerde yine ayna manzaralar yaşandı Edirne'de sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, şehir merkezinde göle dönen yollarda yine aynı manzaralar yaşandı.

Edirne'de sağanak etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Göle dönen caddelerde yine ayna manzaralar yaşandı

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, şehir merkezinde göle dönen yollarda yine aynı manzaralar yaşandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi sağanak ve gök gürültülü yağışların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurmuştu. Uyarıların ardından beklenen yağış etkili oldu.

Yollar göle döndü

Etkisini arttıran yağış, hazırlıksız yakalananlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollar göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Edirne'de sağanağın belli aralıklarla etkili olması beklenirken, vatandaşlardan Kemal Enak ise yağmurun çiftçiler için çok faydalı olduğunu ve yaz sezonunda suyun daha da büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.