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Edirne'de sağanak etkili oldu

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Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte de yoğunluk yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve yağmurluk satın alarak korunmaya çalıştı. Hafta sonu olması nedeniyle gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler ise yağmura rağmen tarihi ve turistik noktaları dolaşarak fotoğraf çektirdi.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Sağanak gezmeye gelen turistleri etkilemedi

EDİRNE - Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte de yoğunluk yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve yağmurluk satın alarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise başına poşet geçirerek, iş yerlerinin altına sığındı. Hafta sonu olması nedeniyle gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler ise yağmura rağmen tarihi ve turistik noktaları dolaşarak fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ'dan Edirne'ye gezmeye gelen Yaşar Önder, yağmur ve soğuk havaya rağmen Selimiye Camii ve diğer tarihi noktaları gezeceklerini söyledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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