Edirne'de sağanak etkili oldu - Haberler

Edirne'de sağanak etkili oldu
AA - Gökhan Zobar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu kentte sağanak aniden bastırdı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle kimileri ise iş yerlerinin girişlerinde sağanaktan korunmaya çalıştı.
Öte yandan kentte zaman zaman rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde ağaç devrildi.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
AA / Gökhan Zobar - Güncel