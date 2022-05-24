Edirne'de sağanak etkili oldu - Haberler

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Edirne'de sağanak etkili oldu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu kentte sağanak aniden bastırdı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle kimileri ise iş yerlerinin girişlerinde sağanaktan korunmaya çalıştı.

Öte yandan kentte zaman zaman rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde ağaç devrildi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne, Güncel, Haberler

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