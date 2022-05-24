EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Haberler

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyenler, kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sakaklarda su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri bu caddelerde trafiği kontrollü olarak sağladı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel