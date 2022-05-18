EDİRNE'DE SAĞANAK - Haberler

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EDİRNE'DE SAĞANAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'de öğleden sonra başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sağanağa dönüştüMeteorolji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra etkisi altına alan yağmur, akşamüstü sağanağa döndü.

EDİRNE'de öğleden sonra başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sağanağa dönüştü

Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra etkisi altına alan yağmur, akşamüstü sağanağa döndü. Kent merkezinde ana arterlerde araç trafiği kontrollü olarak sağlandı. Yağmura yakalanan kent halkı ile ziyaret için gelen Bulgar ve Yunan turistler yağmurdan dolayı kapalı yerlere sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yağmurun saat 24.00'e kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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