Edirne'de rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Edirne'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Edirne'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Edirne Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. ve E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ile S.S. yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi çalışanı 4 zanlı, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Edirne Güncel Haberler

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