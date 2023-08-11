Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Edirne'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca Edirne'de bisiklet ve müzik aleti hırsızlıkları da yaşandı.