Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
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Edirne'de yapılan bir operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin evinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler İ.E, M.M. ve A.H'nin bulunduğu evde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Uyuşturucuyla şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Evden hırsızlık
Edirne'de cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan G.E, cep telefonunun evinden çalındığını fark etti.
G.E, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.