Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin evinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.