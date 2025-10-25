Edirne'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak'ta denetim yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.P'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 81, fişek, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 49 fişek ele geçirildi.

M.P, gözaltına alındı.