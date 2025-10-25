Edirne'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, denetim yapan polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeği ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.
İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak'ta denetim yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.P'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 81, fişek, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 49 fişek ele geçirildi.
M.P, gözaltına alındı.
