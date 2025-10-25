Haberler

Edirne'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, denetim yapan polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeği ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak'ta denetim yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.P'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 81, fişek, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 49 fişek ele geçirildi.

M.P, gözaltına alındı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
