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Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

4 Aralık 2023 15:22 Son Güncelleme: 15:23 Abone Ol

Edirne'de yapılan denetimlerde şüpheli bir kişinin üstünde ruhsatsız tabanca ve 10 fişek bulundu. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.