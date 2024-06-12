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Edirne'de ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlı yakalandı

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Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Habiller köyünde yapılan aramada, zanlının evinde 4 ruhsatsız tabanca, 262 tabanca fişeği, 23 kasatura, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 av tüfeği kartuşu bulundu. Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Havsa ilçesine bağlı Habiller köyünde teknik ve fiziki takipte olan zanlının evinde arama yapıldı.

Aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 262 tabanca fişeği, 23 kasatura, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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