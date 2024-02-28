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Edirne'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

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Edirne'de yapılan denetimde Doyran köyünde bir araçta ruhsatsız av tüfeği bulundu. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne'de bir araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Doyran köyünde yapılan denetimde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kredi kartından para çekilen kişi şikayette bulundu

Edirne'de bilgisi olmadan kredi kartından para çekilen kişi polise şikayette bulundu.

Sabuni Mahallesi'nde yaşayan Y.D. kredi kartından para çekildiğini fark etti. Müşterisi olduğu bankaya bilgi veren Y.D. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine de giderek şikayette bulundu.

İnşaattan malzeme çalan 3 kişi gözaltına alındı

Havsa ilçesinde inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

M.Y. ve F.A. Helvacı Mahallesi'ndeki inşaatlarından hurda demirlerin çalındığını fark etti.

Şikayet üzerine K.S, B.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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