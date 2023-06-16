Edirne'de Roma ve Bizans dönemine ait 520 tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 165 sikke, 122 metal obje, 219 taş obje, 9 yüzük, 4 haç ve 1 adet mızrak ucu olmak üzere toplam 520 tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel