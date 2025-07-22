Edirne'de Restoranda Yangın Çıktı

Edirne'de Restoranda Yangın Çıktı
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Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Edirne'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

1. Murat Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında restoranda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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