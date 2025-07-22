Edirne'de Restoranda Yangın Çıktı

Edirne'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.

1. Murat Mahallesi'nde bir alışveriş merkezindeki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında restoranda hasar meydana geldi.