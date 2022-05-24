Edirne'de restoran işletmecisinin iş yerinde ölü bulunması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Edirne'de restoran işletmecisinin iş yerinde ölü bulunması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de restoran işletmecisinin iş yerinde ölü bulunması olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, bir restoran işletmecisinin iş yerinde ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, bir restoran işletmecisinin iş yerinde ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Olayla ilgili sorgusu tamamlanan S.A, O.A, S.C. ve S.A. Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme, yardım ve yataklık" suçlarından tutuklandı.

Önceki gün Çöpköy Mahallesi'nde restoran işleten İ.B. (59) iş yerinde ölü bulunmuştu. Güvenlik güçlerince şüpheli ölüm olarak değerlendirilerek cenaze, sağlık ekipleri tarafından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

İ.B'nin, ilk değerlendirmeye göre, boğuşma sonrası yaşamını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenilmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Haberler

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