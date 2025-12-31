Edirne'de polisten yeni yıla saatler kala huzur uygulaması

EDİRNE'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 939 personel, 4 insansız hava aracı (İHA) eşliğinde, yeni yıla saatler kala kentte huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8'i motosikletli, 134 ekip, 4 İHA ve 2 dedektör köpek eşliğinde kentte sabit ve mobil olarak şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yılbaşına saatler kala gerçekleştirilen uygulamalar öncesi İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, ekiplere seslendi. İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaptığı konuşmada, personelin yeni yılını kutlayan Ayhan, "Bugün 2026 yılının son günü. Yılbaşı gecesi, bu soğuk kış gününde, serhat şehrimiz, Osmanlı'ya payitahtlık yapmış güzel Edirne'mizin, yılbaşına güzel ve güvenli bir şekilde girmesi, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yılbaşını geçirmesi için hep birlikte görev yapacağız Bu görev esnasında, özellikle sizlerden kendi can güvenliğinizi ön planda tutmanızı, gerek görev gerek çeşitli nedenlerle dinlenirken etrafı gözlemlemenizi ve uyanık olmanızı istirham ediyorum. Bu gece Edirne'nin huzur ve güvenliği için görev yaptığımızın bilincinde, polis halk ve ilişkilerinde hep beraber görevimizin başında olacağız. Bu vesileyle özellikle son 3 gün önce Yalova'da fedai can eden meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Ekipler, kentte gece boyunca denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde, noel baba kılığında direksiyon başına geçerek katılan sürücü Mustafa Zobar, "Emniyet ekiplerimizin uygulamalarına katıldık, sorunsuz geçti. 2026'dan beklentilerimiz ülkemizin ekonomisinin düzelmesi. Umarız ekonomimiz düzelir, daha rahat şekilde yaşarız. Tüm temennim bu" dedi.