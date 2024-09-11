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Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 göçmen yakalandı

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Edirne'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken trafik levhalarına çarparak kaza yapan hafif ticari araçta bulunan 6 kaçak göçmenden 3'ü yakalandı.

Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 göçmen yakalandı

Edirne'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçarken trafik levhalarına çarparak kaza yapan hafif ticari araçta bulunan 6 kaçak göçmenden 3'ü yakalandı.

Edirne-Havsa kara yolu üzerinde devriye yürütün trafik polisleri, Sazlıdere köyü yakınlarında durumundan şüphelendikleri hafif ticarı araca 'dur' ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün durmayıp kaçması üzerine polis takibe başladı. Takip sırasında araç, yol kenarındaki trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmenden 3'ü kaçtı, 3'ü ise yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan 3 göçmeni yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltındaki 3 göçmenle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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