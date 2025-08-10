Edirne'de Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 55 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen trafik denetiminde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı ve 55 bin lira ceza kesildi. Denetim sırasında 125 kişi ve 79 araç sorgulanıldı.

Edirne'de polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 55 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Zübeyde Hanım Caddesi'nde "trafik" ve "asayiş" denetimi yapıldı.

Denetimde sürücüler, araçlar ve araçlardaki kişiler sorgulandı.

Uygulama sırasında bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.

Polis ekiplerinin bir süre takip ettiği motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü U.Y'ye 55 bin lira ceza uygulandı.

Denetimde 125 kişi ve 79 araç sorgulandı, 7 sürücüye idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.