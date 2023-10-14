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Edirne'de polisin kovalamacası sonucu 7 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Edirne'de polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi ancak araç kaçmaya başladı. Yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, bir otomobile ve aydınlatma direğine çarptı. Polis ekipleri, araçtan inemeden 7 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.