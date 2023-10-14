Edirne'de polisin kovalamacası sonucu 7 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Edirne'de polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi ancak araç kaçmaya başladı. Yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, bir otomobile ve aydınlatma direğine çarptı. Polis ekipleri, araçtan inemeden 7 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edirne'de polisin 7 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalanan araçta 7 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.
Edirne'de polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan hafif ticari araç, şehir trafiğini birbirine kattı. Yaklaşık 7 kilometre süren kovalamaca, aracın Atatürk Bulvarında ışıkta bekleyen bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu.
Aracın etrafını çeviren polis ekipleri, göçmenleri ve göçmen kaçakçısı şüpheliyi araçtan inemeden kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.
Aracın içerisinde bulunan 7 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçısı şüpheli, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. - EDİRNE