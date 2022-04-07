Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı

Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen ve polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen ve polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezinde yaptıkları uygulamada şüpheli T.Y'yi durdurdu.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren T.Y'nin üst aramasında satışa hazır 4 fişek esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Uyuşturucu, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title