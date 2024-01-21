Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edirne'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığını belirlediği bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.