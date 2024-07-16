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Edirne'de polis takibi sırasında kaza: 2 yaralı

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Edirne'de polisin 'dur' ihtarından kaçan bir motosikletli, takip sırasında başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

EDİRNE'de polisin 'dur' ihtarından kaçan motosikletli Metin Can K., (17), takip sırasında Güldan Talikacı'nın kullandığı motosikletliyle çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde polis, durumundan şüphelendiği plakasız motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletin sürücüsü Metin Can K.'nın ihtara uymayıp kaçması üzerine motosikletli Yunus timleri takibe aldı. Polisten kaçmaya çalışan Metin Can K., Darül Hadis Caddesi üzerinde Güldan Talikacı'nın kullandığı 22 ADA 839 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen 2 sürücü de yaralandı. Durumları hafif olan 2 kişiye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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