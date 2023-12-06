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Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı

6 Aralık 2023 00:56 Son Güncelleme: 00:58 Abone Ol

Edirne'de ters yönden seyreden bir tır sürücüsü, polis memuruna yumruk attıktan sonra tutuklandı. Olay, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sürücü, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Yüzü yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı ve tutuklandı.