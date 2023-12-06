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Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı

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Edirne'de ters yönden seyreden bir tır sürücüsü, polis memuruna yumruk attıktan sonra tutuklandı. Olay, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sürücü, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Yüzü yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları denetimlerde ters yönden seyreden M.G'nin kullandığı 34 DOH 997 plakalı tırı durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla bir süre kaçtıktan sonra Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü girişinde yakalandı.

Aracından inen sürücü M.G, görevli polis memuru E.Ş'ye yumruk attı.

Gözlükleri kırılan ve yüzünden yaralanan E.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.G. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen sürücü M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da polis memurunu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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