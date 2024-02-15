Edirne'de Polis Memuru Eski Eşi Tarafından Tabancayla Öldürüldü

EDİRNE'de polis memuru Sevda K., boşandığı eski eşi komiser Ali Y. tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki polis lojmanlarında meydana geldi. Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., bir süre önce boşandığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eski eşi Sevda K.'nın oturduğu lojmana gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Y., üzerindeki tabancayla Sevda K.'ya ateş etti. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yığılırken, Ali Y. ise çıplak ayakla evden yaya olarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sevda K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Sevda K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Ali Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)