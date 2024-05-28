Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polisten kaçarken otomobilden uyuşturucu attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin attığı poşette 30 gram esrar ve içime hazır sigara bulundu. Sürücü ve yolcu gözaltına alındı.

Edirne'de polisten kaçarken otomobilden uyuşturucu attıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, Acı Çeşme Mezarlığı önünde durumundan şüphelendiği 22 ADB 100 plaka otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre sonra ekiplerce yakalandı.

Kovalamaca sırasında şüphelilerin araçtan attığı tespit edilen poşette 30 gram esrar ve içime hazır sigara ele geçirildi.

Sürücü M.N. ve yolcu B.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title