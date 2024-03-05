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Edirne'de polis kovalamacası sonucu su kanalına giren otomobilin sürücüsü yakalandı

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Edirne'de polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir otomobili yakalamak için kovalamaca başlattı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil su kanalına girdi ve sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kenarındaki su kanalına giren otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi.

İdaresindeki otomobille "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından su tahliye kanalına giren otomobildeki sürücü Ş.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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