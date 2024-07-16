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Edirne'de Polis Kovalamacası Sonucu Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Edirne'de polisten kaçan motosiklet sürücüsünün başka bir motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de, polisten kaçan motosiklet sürücüsünün başka bir motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Darül Hadis Caddesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan C.K, kullandığı plakasız motosikletiyle kaçmaya başladı.

Polisten kaçan şüphelinin idaresindeki motosiklet, G.T. yönetimindeki 22 ADA 839 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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