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Edirne'de polis kovalamacası: Göçmen kaçakçısı otomobil camii bahçesine uçtu

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Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi. Kovalamaca sonucunda bir otomobil camii bahçesine uçarken, diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırma başlatıldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları kaza yaptı, 9 göçmen yakalandı

EDİRNE - Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçarken, durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı.

Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçan otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakır Ağa caminin bahçesine uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir diğer araç ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan 9 göçmen emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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