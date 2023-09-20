Edirne'de polis kovalamacası: Göçmen kaçakçısı otomobil camii bahçesine uçtu

Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi. Kovalamaca sonucunda bir otomobil camii bahçesine uçarken, diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırma başlatıldı.