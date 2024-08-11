Edirne'de polis ile il göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı

Edirne'de polis ile il göç idaresi ekipleri ortak denetim yaptı.

Şevki Arman Caddesi'nde 19 personelin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibinin de yer aldığı uygulamada, yabancı uyrukluların kontrolü yapıldı.

Uygulamaya, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Denetimlerde 197 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, üzerinde 1.37 gram esrar ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekipleri ise 61 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Eksikleri olan 17 aracın sürücüsüne 90 bin 992 lira idari para cezası uygulandı, alkollü araç kullanan 2 sürücüye adli işlem yapıldı.