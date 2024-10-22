Edirne'de Polis Ekiplerinden Şok Uygulama
Edirne'de gerçekleştirilen polis uygulamasında 187 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 4 yoklama kaçağı yakalandı ve bir ruhsatsız tabanca ile 20 fişek ele geçirildi.
Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde, 6 ekip ve 16 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 187 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Denetimde yoklama kaçağı 4 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.
Trafik açısından 60 aracın incelendiği uygulamada 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.