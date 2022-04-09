Edirne'de polis ekipleri kahvehanelerde denetim gerçekleştirdi
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehanelerde denetim yaptı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehanelerde denetim yaptı.
Abdurrahman Mahallesi'ndeki kahvehanelere giren asayiş, güvenlik ve çocuk şubeye bağlı ekipler, oyun makineleri, kumar ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde, kimlik kontrolü ve sorgulaması yapıldı.
İş yeri sahipleri kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel