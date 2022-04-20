Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi - Haberler

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Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler Karaağaç, Yeniimaret Yıldırım Hacı Sarraf ve Yıldırım Beyazıt mahallelerine gitti.

Polis ekipleri, KADES uygulaması kullanımıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.

Kadınlara bilgilendirici broşür dağıtılan çalışmada, uygulamayla ilgili yapılması gerekenler anlatıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis, KADES, Güncel, Haberler

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