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Edirne'de polis ekipleri denetim yaptı

Edirne'de polis ekipleri denetim yaptı
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Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Yeniimaret Mahallesi'nde 6 ekip 20 personelle denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri uygulamada 143 kişi sorguladı, 80 aracı kontrol etti.

Denetimde 18 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürü Karaburun, denetimin ardından mahalledeki bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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