Edirne'de Polis Çocukları Suni Göletten Çıkardı

EDİRNE'de sıcakta serinlemek için suni gölete girip serinlemek isteyen çocukları polis göletten çıkarıp uzaklaştırdı,

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Edirne'de bir grup çocuk serinlemek için Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan suni gölete girdi. Suda oyunlar oynayarak yüzüp serinlemeye çalışan çocuklar, olası tehlikeye aldırış etmedi. Çevrede bulunan vatandaşların da göletten çıkmaları yönünde uyarıda bulunduğu çocuklar, bu uyarıları aldırmadan serinlemeye devam etti. Çevredekilerin olası bir boğulmayı önlemek için durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çocukları göletten çıkarıp uzaklaştırdı.