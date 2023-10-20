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Edirne'de Polis Aracı Traktörle Çarpıştı: İki Polis Yaralandı

Edirne'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracı, traktörle çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.