Edirne'de Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 57 Bin Lira Cezası

Uzunköprü ilçesinde plakasız motosikletin sürücüsüne 57 bin 219 lira para cezası kesildi. Emniyet ekipleri, motosikletin muayene ve sigortasının da olmadığını belirledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde plakasız motosikletin sürücüsüne 57 bin 219 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde plakası olmayan bir motosikleti yakaladı.

Yapılan incelemede plakasız motosikletin muayene ve sigortasının da bulunmadığı belirlendi.

Sürücüye 57 bin 219 lira para cezası kesildi, motosiklet ise otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
