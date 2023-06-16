Edirne'de PKK ve FETÖ üyeleri sınır kaçışında yakalandı

Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ mensubu 8 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 terör örgütü mensubu yakalandı. Zanlılardan 4'ünün terör örgütü PKK, 4'ünün de FETÖ üyeliği suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.