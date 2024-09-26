Edirne'de PKK Şüphelisi Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi M.Ş. tutuklandı. Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgedeki operasyonla M.Ş.'yi gözaltına aldı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş., tutuklandı.
Güvenlik güçleri, dün merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen ve 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan arandığı belirlenen M.Ş.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.