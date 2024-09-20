Edirne'de PKK Şüphelisi Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Edirne'de düzenlenen operasyonla, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi C.T. yakalandı. C.T., yasa dışı yollarla yurtdışına çıkma girişiminde bulunuyordu.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.T. yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan ve 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan aranan C.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. C.T., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.