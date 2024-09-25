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Edirne'de PKK Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de PKK Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.Ş. yakalandı. M.Ş., 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan arandığı belirlendi.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş., yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen ve 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan arandığı belirlenen M.Ş.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. M.Ş., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Edirne Terör PKK

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